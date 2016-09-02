Ярославль, 2 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. 14 сентября в Ярославле стартует выставочный проект «Возможные миры Зураба Церетели». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области, в открытии выставки примет участие сам автор.

Проект будет работать в Музее современного искусства «Дом муз». Он реализуется в рамках программы совместного сотрудничества «Дома муз» с Российской Академией художеств и Московским Музеем современного искусства. Также в организации выставки принял участие историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой.

В экспозиции представлены 76 работ автора — живопись, графика, скульптура, в том числе, монументальная. Принадлежащие разным видам изобразительного искусства, выполненные в различных техниках, они представят своеобразную творческую вселенную Зураба Церетели, явленную линией, краской, скульптурным объемом. Произведения станковой пластики из серии «Горожане», работы, посвященные Чарли Чаплину, живописные полотна из серии «Цирк», «Я садовником родился», «Хорватия», натюрморты, портреты, несколько десятков листов из обширной графической серии «Листы из альбома» станут для ярославского зрителя редкой возможностью погрузиться в творческие миры знаменитого мастера.

Как отмечают в музее, сложно определить принадлежность работ мастера к конкретному стилю или направлению. Для Церетели характерна изобразительная и энергетическая среда, свойственная так называемому «магическому реализму». Трансформируя традицию, опираясь на национальные корни, автор стремится к синтезу реальности и мифа в художественном пространстве. Игра со временем и невероятной реальностью, пронизанной идеями добра и любви к людям, — таков метод раскрытия бытия мира в «магическом реализме» и наиболее очевидная творческая линя Церетели.

Живописные произведения мастера — метафоричные, говорящие на языке притч — словно фрагменты масштабной картины мира. Из них Церетели творит свою реальность, наполненную эмоциями. И каждый фрагмент этой мозаики — «возможные» миры, границы которых пересекает художник.

Зураб Церетели — советский и российский живописец, скульптор, дизайнер, педагог, профессор. Президент Российской академии художеств с 1997 года. Народный художник СССР (1980). Лауреат Ленинской премии (1976), двух Государственных премий СССР (1970, 1982) и Государственной премии России (1996). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Зураб Церетели является автором более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства.