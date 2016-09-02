Майами, США, 2 сентября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Исследователи США обнаружили вирус Зика у комаров из Майами, сообщает 2 сентября ИА AFP.

nuzree Комар

Исследователи сообщили, что впервые зарегистрировали переносчиков вируса Зика на континентальной части Соединенных Штатов. Три комара с вирусом Зика были обнаружены в самой оживленной части одного из пляжей Майами-Бич.

Представители органов здравоохранения сообщили о первых случаях заражения вирусом Зика на Майами-Бич в середине августа. Власти страны сообщили, что на данный момент зафиксировано 49 случаев заражения у людей, которые не покидали США, и 656 случаев инфицирования во время поездки за границу, в основном в Латинскую Америку.