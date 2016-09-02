Калининград, 2 сентября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Известно, что шутка, повторенная дважды, уже не смешна. Но второй раз за год американцы поднимают вопрос о принадлежности Калининграда. Второй раз, это происходит в шутливой, как бы непринуждённой форме.

bloomberg.com Художество Bloomberg

Первый раз это сделал экс-посол США в России Майкл Макфол. Минувшей весной высокопоставленный чиновник, играя в остроумие, задал вопрос в «Твиттере» своим 140 тысячам читателям: «Кёнигсберг был немецким городом на протяжении многих веков. Значит ли это, что Германия имеет право присоединить Калининград сейчас?».

Второй раз это сделал накануне главный редактор информационного агентства Bloomberg Джон Миклетвейт, беседуя уже с российским президентом.

«В 2004 году вы отдали остров Тарабаров Китаю. А вот Калининград можете так отдать?» — спросил, посмеиваясь, американский журналист 1 сентября, в годовщину начала Второй мировой войны.

Когда Владимир Путин начал говорить про Калининград, то Миклетвейт поспешил воскликнуть: «Это шутка, конечно!» На что глава России ответил: «А я вам скажу без всяких шуток».

«Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, тогда давайте подискутируем на эту тему. Тогда это нужно делать не по Калининграду, а в целом. Например, по восточным землям Германии. По Львову, который был частью Польши и далее, и так далее. Там есть и Венгрия, и Румыния. Если кому-то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — заключил Путин.

Конечно, калининградские выпады Макфола и Миклетвейта — это не шутки. Если такой вопрос задаётся первому лицу государства, это означает лишь одно — раскачка геополитической ситуации в Калининградской области стоит на повестке дня США.

Совсем не ради шутки и красного словца год назад тот же Bloomberg назвал Калининградскую область «потенциально горячей точкой», поставив российский эксклав по нарастанию конфликтности сразу после Ближнего Востока (см. иллюстрацию из отчёта агентства).

И совсем не случайно в интернете минувшим летом появились призывы «выхода Калининградской области из состава Российской Федерации», а также петиция на американском сайте о переименовании Калининграда в Кёнигсберг, в результате чего пришлось реагировать спецслужбам.

Но если гипотетически аннулировать итоги Второй мировой войны, принятые на Потсдамской конференции, то мы получим новую войну в Европе. Если брать лишь упомянутое президентом страны, то мы получим следующее:

1. Германия забирает у Польши территории своих бывших провинций — Восточной Пруссии (ныне Варминьско-Мазурское воеводство), Померании (Поморское воеводство), Верхней и Нижней Силезии (Силезское и Нижнесилезское воеводство).

2. Польша восстанавливает восточные границы, существовавшие с 1922 по 1939 гг., забирая у Литвы Вильнюсский край, у Украины современные Львовскую, Волынскую, Тернопольскую области, у Белоруссии — Брестскую, Гродненскую и части Витебской и Минской областей. Также Польша претендует на Тешинскую область в Чехии, захваченную в 1938 году.

3. Венгрия получает украинскую Закарпатскую область, оккупированную венграми в 1939 году, и часть Чехии.

4. Румыния претендует на части Одесской, Николаевской и Винницкой областей Украины, а также на правобережную часть Молдавии.

Мы получим новую войну в Европе, о чём предупреждает Путин, и от которой выиграют только Штаты.