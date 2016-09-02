Чебоксары, 2 сентября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается массовая выдача открепительных удостоверений, которые получили более 0,25% избирателей — это второй показатель в стране с учётом данных ЦИК РФ по регионам-рекордсменам. Со слов участников выборного процесса, ажиотаж наращивают и приезжающие из Москвы люди с пачками нотариально заверенных доверенностей от чувашских гастарбайтеров. Помимо этого, в регионе родилось пиаровское ноу-хау под видом информирования избирателей: в одном из районов республики появились объявления со слоганом «Выезжаешь — получи открепительное удостоверение», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ЦИК предупреждает

Сегодня, 2 сентября, ЦИК Чувашии опубликовал данные по выдаче открепительных удостоверений по состоянию на 30 августа. В ведомстве сообщают, что избиратели республики получили порядка 2,5 тыс. открепительных удостоверений на выборах депутатов Госдумы и чуть меньше на выборах депутатов Государственного совета Чувашии. То есть, своим правом воспользовались 0,25% человек. Общее количество открепительных удостоверений на выборах обоих уровней — по 38 тысяч.

«Наибольшее количество желающих получить открепительные удостоверения ожидается в последние 10 дней до дня голосования. Избирательные комиссии Чувашии примут все необходимые меры для обеспечения открепительными удостоверениями всех тех избирателей, кто имеет объективные и уважительные причины для их получения», — предупреждают в ЦИК Чувашии.

Отметим, ранее ЦИК России отметил Чувашию в числе регионов с наибольшим числом выданных открепительных удостоверений. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев назвал регионы, где на 30 августа количество открепительных удостоверений «сильно выше, чем в остальных». «Башкортостан выдал 2600 удостоверений, Северная Осетия, где, в общем-то, небольшое количество голосующих, — 2500, Чувашия — 2400, Краснодарский край — 4500, Волгоградская область — 1800, Воронежская область — 2500, Калужская область — 1500, Московская область — 13 185», — цитирует ТАСС Булаева. При этом Элла Памфилова отметила, что ЦИК изучит причины такого интереса к открепительным: «Посмотрим, с чем это связано, в общем, уже догадываемся, посмотрим эту тенденцию».

Стоит отметить показатель гиперактивности по выдаче открепительных в расчёте на количество избирателей в регионах: лидерами являются Северная Осетия (0,48%), Чувашия (0,25%) и Московская область (0,24%).

Прогнозы на «массовый мухлёж»

В чувашском общественном движении «Наблюдатель» отмечают, что в Чувашии в лидерах по массовой выдаче открепительных удостоверений оказались Новочебоксарск и Московский район Чебоксар. Руководитель движения Алексей Глухов заявляет, что «поступают сигналы из разных источников, свидетельствующие, что готовятся массовые махинации с открепительными удостоверениями».

«Бюджетники и работники предприятий, подконтрольных кандидатам от партии власти, массово начали тянуться в территориальные избирательные комиссии за открепительными удостоверениями, не отстают и работники МВД, судебные приставы. Проблема усугубляется ещё и тем, что, согласно сложившейся практике, ТИКи выдают открепительные и на выборы в Госдуму, и на выборы в Госсовет даже тогда, когда избиратель заявляет, что его не будет в республике. Все это свидетельствует о том, что готовится массовый мухлёж с открепительными удостоверениями. У нас есть серьёзные опасения, что получившие открепительные удостоверения будут фактически голосовать дважды, так как контроль за исключением их из списков избирателей в УИКах по прописке по сути не ведется», — полагает Глухов.

Частично его опасения разделяет член ЦИК Чувашии Игорь Михайлов, акцентируя внимание на студентах, которые имеют временную прописку в общежитиях: «Студенты пишут заявления в ТИКи, их должны снимать с учёта по месту основной регистрации. По моей информации, не все ТИКи осуществляют должным образом контроль и снимают их по основному месту проживания, не исключают из списка избирателей. Это может привести к тому, что человек может проголосовать дважды».

Игорь Михайлов также обращает внимание на новую тенденцию, которая есть не только в Чувашии, но наблюдается и в других регионах. «Пошла волна: из Москвы приезжают люди, на каждого из которых оформлено множество нотариальных доверенностей от гастарбайтеров. При этом стоимость оформления одной доверенности составляет 1200 рублей. По имеющейся информации, расходы берут на себя работодатели. ТИКи, со своей стороны, пытаются воспрепятствовать массовой выдаче открепительных талонов, долго рассматривают заявления и просят при возможности предоставить документы, хотя по закону нельзя их требовать», — говорит член чувашского Центризбиркома.

Ноу-хау в пиаре

Впрочем, не все территориальные избирательные комиссии пытаются сдержать поток очередей. В Ибресинском районе появились незатейливые объявления «Выезжаешь — получи открепительное удостоверение». «Ноу-хау придумали в Ибресинском районе Чувашии. Со слов зампредседателя Ибресинской ТИК, такие объявления о необходимости получить открепительные удостоверения изготавливались и размещались администрацией Ибресинского городского поселения по согласованию с Ибресинской ТИК. Все это в рамках информирования избирателей», — говорит Михайлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия всегда славилась показателями по голосованию по открепительным удостоверениям: Татария с 3 млн избирателей получала открепительных удостоверений даже меньше, чем Чувашия с численностью избирателей менее 1 млн человек. И на этих выборах в республике предсказуемо возник ажиотаж вокруг открепительных удостоверений: 18 августа в избирательные комиссии внезапно хлынул поток избирателей, которые вдруг разом возжелали проголосовать на других участках. Большие очереди стали образовываться в избирательных комиссиях в Чебоксарах, в результате возникали конфликты и даже пришлось вызывать полицию. Оппозиционные политики констатируют, что приведена в действие административная машина, так как власть хочет любой ценой добиться нужного результата на выборах. Поэтому в день голосования возможны организованные массовые вывозы людей на избирательные участки и контролируемое голосование.

Напомним, в Чувашии под парламентские выборы (выборы в Госдуму и Госсовет) изготовлено по 38 тыс. бланков открепительных удостоверений при численности избирателей по состоянию на 1 июля 948,6 тыс. человек, то есть для 6,1% избирателей. Наибольшее число предусмотрено для Московской районной ТИК (4000), Калининской (3600), Ленинской и Новочебоксарской (по 3000) территориальных избирательных комиссий. Остальные ТИК получили от 1000 и менее открепительных удостоверений, наименьшее число бланков передано в Шумерлинскую районную комиссию (300). В качестве резерва, который остаётся в Центризбиркоме Чувашии, предусмотрено 4500 тыс. открепительных удостоверений для голосования по Канашскому округу и 4000 — по Чебоксарскому округу (Госдума), а также 8500 бланков на выборы в Госсовет.

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Число выданных открепительных удостоверений по состоянию на 30 августа 2016 г.