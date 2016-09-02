Челябинск, 2 сентября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Законодательная инициатива депутатов Государственной думы об установлении приоритета заработной платы перед другими платежами не нашла понимания у руководителей челябинских предприятий и представителей региональных профсоюзов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

С очередной законодательной инициативой депутатов в большинстве челябинских учреждений знакомы. Отношение к ним можно назвать настороженным, так как руководители, зная возможности административного ресурса, высказываются деликатно и осторожно. Однако направленность и отношение к новой инициативе Госдумы все же вполне определенная.

«Я 53 года руковожу предприятием и считаю, что это как-то, знаете, не совсем серьезно. Зарплата все-таки она зарабатывается всегда, а не просто выплачивается. Это очевидная вещь. Зарплату нужно заработать. Любой руководитель, если не работает предприятие, зарплату просто не сможет выплатить. Инициатива непонятная. Надо уметь работать. А если нет перспективы развития предприятия, если нет поддержки предприятий со стороны банков, если правительство не может решить проблему выдачи денег производственникам, то не нужно искать крайнего руководителя какого-либо предприятия, который не может выплатить. Не надо ставить руководителя в положение какого-то негодяя. Руководитель сегодня не может взять кредит на развитие — это следствие неправильной политики в экономике. Там проблему и нужно искать», — считает начальник по строительству Радиозавода «Полет» Игорь Фойринг.

На инициативу законодателей в Госдуме взглянул с другого ракурса представитель профсоюзной организации машиностроительной отрасли.

«Бюджет от этого чтоб еще похудел?» — задался вопросом председатель областной организации профсоюза машиностроителей РФ Юрий Пучков.

«Здесь что получается, если в первую очередь будет выплачена зарплата, а в следующую очередь остальные платежи, то возникнет вопрос с наполнением Пенсионного и других фондов. Получится, что будут страдать другие граждане. Понятно, что и работники должны получить зарплату. Должны осуществляться платежи с одинаковым приоритетом и в бюджет, и на зарплату. Иначе палка о двух концах. Может все ухудшиться, если бюджет будет плохо пополняться. И еще важно, чтобы в результате принятия законодательной инициативы не ухудшилось положение предприятий, чтобы они не останавливали свою деятельность», — сообщил Юрий Пучков.

Напомним, вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») заявил о намерении совместно с профсоюзами подготовить законопроект, который установил бы приоритет заработной платы перед другими выплатами. Глава Федерации профсоюзов Михаил Шмаков представил инициативу президенту РФ, которые назвал ее обоснованной.