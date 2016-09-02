Санкт-Петербург, 2 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Митинг с требованием немедленного демонтажа памятной доски Карлу Маннергейму состоится 8 сентября на площади Ленина у Финляндского вокзала Санкт-Петербурга. Вторым требованием митинга станет отставка министра культуры РФ Владимира Мединского, явившегося одним из инициаторов установки доски союзнику Гитлера во Второй мировой войне. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 сентября, организаторы митинга.

ИА REGNUM Доска Маннергейму в Петербурге

Они заявляют, что уже получили согласование на его проведение от властей города. «На нем не будет призывов голосовать за те или иные политические партии и кандидатов на предстоящих выборах», — подчеркивают инициаторы акции.

Митинг, заявленный как общегородской, организуют партии «Другая Россия» и «РОТ Фронт». Время начала акции у фонтанов напротив Финляндского вокзала — 18:00.

Дата проведения митинга явно выбрана не случайно: 8 сентября в северной столице отмечается День памяти жертв блокады Ленинграда. 75 лет назад, 8 сентября 1941 года, Ленинград подвергся первой массированной бомбардировке, в результате которой сгорели Бадаевские продовольственные склады, что резко ухудшило положение жителей города.

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Напомним, что накануне появилась информация о том, что доска Маннергейму будет демонтирована властями до 8 сентября. Именно в этот день истекает срок, когда комитет по культуре должен предпринять меры в связи с фактом незаконной установки доски, зафиксированным администрацией Центрального района Петербурга.

По имеющимся у ИА REGNUM данным, Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга уже получил от Комитета по культуре документы о демонтаже мемориальной доски Карлу Маннергейму с фасада дома №22 по Захарьевской улице.

На 14 сентября назначено судебное заседание в Смольнинском районном суде, куда поступил иск петербуржца Кузнецова П.А. к властям города. Как считает заявитель, появление доски фашистскому союзнику умаляет его человеческое достоинство как гражданина России и жителя Санкт-Петербурга — Ленинграда.

Ранее сообщалось, что 1 августа активисты петербургской «Другой России» закидали доску Маннергейму красной краской и провели возле нее акцию, в ходе которой было зачитано обращение героических защитников острова Ханко к «кровавой собаке Маннергейму» от октября 1941 года.