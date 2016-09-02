Симферополь, 2 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Заморозка накопительной части пенсии никак не повлияет на благосостояние крымчан, поскольку у жителей полуострова ее нет. Об этом 2 сентября заявила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Крыму Людмила Пупышева на пресс-конференции в Симферополе.

Марина Броневич Старик

«Для крымчан эта заморозка ничем не грозит», — заявила Пупышева.

У каждого работающего гражданина России есть право из 22% отчислений от заработной платы, составляющих страховой взнос, направить 6% на свою накопительную пенсию, напомнила представитель ПФР.

«Но, к сожалению, когда Крым и Севастополь вошли в состав РФ, действие этой нормы было приостановлено, и крымчане не успели ею воспользоваться и вступить в эту программу», — указала она.

Соответственно, возможность принять участие в программе накопительных пенсий, если ее не отменят, крымчане тоже смогут еще не скоро. «Для нас отсрочка еще на год», — добавила Пупышева.

Напомним, 2 сентября на Восточном экономическом форуме вице-премьер Ольга Голодец сообщила о том, что накопительную часть пенсии заморозят на три года. Более того, по ее словам, правительство РФ обсуждает не только заморозку накопительной части пенсий, но и ее полную отмену.

В то же время Голодец заверила, что в бюджете полностью учтена индексация пенсии, а также все социальные выплаты, и в будущем каждого гражданина ожидает рост пенсий «в полном объеме».