Мценск, Орловская область, 2 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Мценский детский дом в Орловской области будет ликвидирован. Соответствующее распоряжение губернатора Вадима Потомского опубликовано на сайте облправительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Согласно тексту распоряжения, решение принято «в целях оптимизации действующей сети государственных образовательных организаций Орловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышения качества предоставляемых услуг в сфере образования, рационального использования материальной базы и финансовых средств».

В соответствии с документом, Мценский детский дом должен быть ликвидирован до 1 января 2017 года. Воспитанники учреждения — а их на данный момент 36 — будут переведены в Нарышкинскую школу-интернат.

Как пояснили в департаменте образования региона, число детей, которые оказались в детских домах и интернатах, в последнее время в регионе существенно снизилось. Если в 2013 году в таких учреждениях находились 649 детей, то на данный момент — 477. Именно сокращением числа воспитанников и объясняют власти необходимость в оптимизации учреждений.

«Максимальная наполняемость Нарышкинской школы-интерната — 150 человек. Сейчас там находятся 83 ребенка. Для детей созданы необходимые комфортные условия проживания и обучения. Работают профессиональные педагоги, имеется развитая материально-техническая база: уютные корпуса, пищеблок, баня, прачечная», — отметили в департаменте.