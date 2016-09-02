В Орловской области ликвидируют детский дом
Мценск, Орловская область, 2 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Мценский детский дом в Орловской области будет ликвидирован. Соответствующее распоряжение губернатора Вадима Потомского опубликовано на сайте облправительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно тексту распоряжения, решение принято «в целях оптимизации действующей сети государственных образовательных организаций Орловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышения качества предоставляемых услуг в сфере образования, рационального использования материальной базы и финансовых средств».
В соответствии с документом, Мценский детский дом должен быть ликвидирован до 1 января 2017 года. Воспитанники учреждения — а их на данный момент 36 — будут переведены в Нарышкинскую школу-интернат.
Как пояснили в департаменте образования региона, число детей, которые оказались в детских домах и интернатах, в последнее время в регионе существенно снизилось. Если в 2013 году в таких учреждениях находились 649 детей, то на данный момент — 477. Именно сокращением числа воспитанников и объясняют власти необходимость в оптимизации учреждений.
«Максимальная наполняемость Нарышкинской школы-интерната — 150 человек. Сейчас там находятся 83 ребенка. Для детей созданы необходимые комфортные условия проживания и обучения. Работают профессиональные педагоги, имеется развитая материально-техническая база: уютные корпуса, пищеблок, баня, прачечная», — отметили в департаменте.