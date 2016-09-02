Грозный, 2 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Развитию физкультуры и спорта в Чечне уделяется большое внимание. Качество спортивных сооружений, строящихся в республике, соответствует мировым стандартам, и на них можно проводить соревнования мирового уровня. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин на встрече со студентами Чеченского госуниверситета, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

traveltoolympics.co.uk Олимпийский флаг

Так, на вопрос студентов на тему предстоящего ЧМ по футболу в 2018 году вице-премьер заявил, что не исключает возможность проведения в Грозном матча чемпионата мира по футболу. Стадион «Ахмат-Арена», как отметил Хлопонин, по всем параметрам не уступает мировым площадкам.

Также, по словам заместителя председателя правительства РФ, он «абсолютно убежден, что настанет время, когда в Чеченской Республике будут проводить в том числе и Олимпийские игры».

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Стоит отметить, что глава Чечни неоднократно заявлял, что перед органами власти республики стоит важнейшая задача — сделать нацию здоровой и успешной. В настоящее время в Чечне привлечены к занятиям спортом более 400 тысяч человек. Среди них студенты, школьники, дети дошкольного возраста, сотрудники МВД и МЧС.

В республике за последние годы возведены такие масштабные спортивные сооружения, как комплекс «Колизей». В нем проходят крупные международные соревнования по боксу, борьбе, смешанным единоборствам и другим видам спорта. Кроме того, зал на пять тысяч мест рассчитан на демонстрацию концертов, цирковых представлений.

Крупнейший на юге России стадион «Ахмат-Арена», открытый в 2011 году в Грозном, построен по стандартам UEFA и FIFA. Спортивная арена способна принять 30 тысяч зрителей.