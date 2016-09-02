Ярославль, 2 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В Ярославле продолжается серия пикетов в поддержку осужденного на двенадцать с половиной лет строгого режима мэра Евгения Урлашова и его советника Алексея Лопатина. Об этом сообщает на своей странице в Facebook организатор акций Арина Олейникова. Первая серия пикетов прошла в Дзержинском районе в конце августа.

фото страницы Арины Олейниковой в Facebook

После небольшого перерыва пикетчики переместились в центр города: в Кировский район. 4, 5 и 6 сентября двухчасовые пикеты пройдут на центральной пешеходной улице — улице Кирова и на площади Труда.

«Хочу отметить, что на этих пикетах начнется сбор подписей под петицией, адресованной ВВП, которая выражает негативное отношение большинства ярославцев к жестокому приговору Е. Урлашову и А. Лопатину», — сообщила Арина Олейникова.

Интересно, что пикеты проходят по частной инициативе, политические партии участия в них не принимают. Судя по фотографиям, акции немноголюдны и не вызывают большого резонанса в городе. Городские власти не чинят препятствий пикетчикам, спокойно к ним относится и полиция.