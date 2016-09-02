Владимир, 2 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Общественный совет по вопросам здравоохранения Владимирской области посоветовал журналистам помнить о том, что обвинения, не покрепленные доказательствами, могут стать клеветой. Так совет отреагировал на критику региональной системы здравоохранения и сообщения СМИ о возможных врачебных ошибках, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

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«Та атмосфера вражды и ненависти (по-другому это назвать не можем), которая в последнее время культивируется рядом владимирских СМИ относительно врачебного сообщества, вызывает искреннее удивление и настораживает», — говорится в заявлении общественников.

При этом отмечается, что эта атмосфера не способствует установлению доверительных отношений между врачами и пациентами, что может негативно сказаться на лечении людей.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас во Владимире расследуются два уголовных дела о возможных врачебных ошибках. Первое — о роженице, которая впала в кому после тяжелых родов. Муж молодой женщины даже добился разрешения на проведения митинга за качественную медицину. Он убежден, что медики сделали не все возможное, чтобы предотвратить эту ситуацию. Однако следователи и представители департамента пока не готовы говорить о вине врачей.

Также было возбуждено уголовное дело по факту смерти 18-летней девушки в больнице Владимира. По версии следствия, врачи несколько часов возили пациентку по больницам, где ей ставили абсолютно разные диагнозы: от подозрения на отравление ядом до почечной недостаточности.