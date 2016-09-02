Владивосток, 2 сентября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Сотрудничество в сфере науки и образования России со странами АСЕАН обязательно будет усиливаться. Есть надежда, что Дальневосточный университет станет одним из форпостов. Об этом сегодня, 2 сентября, заявила министр образования Ольга Васильева в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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По ее словам, переговоры о развитии ведутся постоянно, так как уже 10 лет в этом направлении действует специальная рабочая группа. Министр напомнила, что в этом году был разработан соответствующий план действий по науке, технологии и инновации на 2016−2025 годы.

«Есть все основания и дальше укреплять наши связи с АСЕАН как в высшем, так и в профессиональном образовании. Я думаю, что дальнейшее направление, в том числе и сетевое взаимодействие, будет продолжаться. Мы наладим программы образовательные, по обмену, прежде всего, и по всем актуальным направлениям», — отметила глава Минобрнауки РФ.

Напомним, в 2016 году Минобрнауки России обеспечивает председательство России в АСЕАН в научно-технической сфере. Разработан план по науке, технологиям и инновациям на 2016−2020 годы. Ключевое значение приобретает направленность на модернизацию, инновации и обмен передовым опытом с наиболее развитыми странами АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 3 сентября во Владивостоке проходит второй Восточный экономический форум. На первом Восточном экономическом форуме в 2015 году было подписано 92 соглашения на общую сумму 1,8 трлн рублей, из них 1 трлн 116 млрд уже сегодня стали заключенными контрактами.