Новосибирск, 2 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий считает, что власти Новосибирска недостаточно активны при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом он завил сегодня, 2 сентября, на совещании. Как собщили ИА REGNUM в правительстве региона, Городецкий поручил руководству областного центра принять срочные меры по активизации программы.

vlg-media.ru Капитальный ремонт многоквартирного дома

«Капитальный ремонт всегда был непростым вопросом. Сегодня собираемость взносов в нашем регионе составляет 75,5%, что выше среднего по стране, и люди вправе требовать выполнения своевременных и качественных работ», — заявил глава области, подчеркнув, что в Новосибирске собираемость взносов еще выше — более 80%, однако в реализации программы город отстает от территорий региона.

По этапу 2015−2016 годов из 528 домов, указанных в программе по городу Новосибирску, завершены работы на 43% запланированных работ, а итоговые акты по выполнению работ подписаны лишь по 80 объектам (15%), по этапу 2016 года — из плановых 104 домов только на 88 разработана проектная документация и всего на четырех объектах подрядные организации приступают к работам. Причины такой ситуации губернатор увидел в организационных вопросах.

«Это отчетливо видно на примере работы с подрядчиками. В прошлом году работы на всех 281 домах Новосибирска были выполнены, однако итоговые акты подписаны только по 186 домам (66%). Подрядчики, которые в силу разных причин уже восемь месяцев не могут дождаться расчетов с городом, потеряют мотивацию и вряд ли захотят сотрудничать по реализации программы капремонта в дальнейшем», — подчеркнул Владимир Городецкий.

По итогам совещания глава региона поручил руководству Новосибирска обеспечить завершение программных мероприятий по переходящим объектам этапа 2015 года и плана 2016 года до конца декабря 2016 года и принять меры к своевременному оформлению итоговых документов по приемке выполненных работ.

Отметим, что выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов не только в Новосибирске, но и в целом по региону, неоднократно вызывало критику со стороны как чиновников, так и общественников. В том числе, губернатор региона Владимир Городецкий в 2015 году негативно оценил выполнение программы. После этого в отставку ушел министр ЖКХ Денис Вершинин. А недавно ИА REGNUM сообщало, что заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Андрей Аркашов, который курировал выполнение капитального ремонта в городе, написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

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