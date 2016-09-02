Киев, 2 сентября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. До 2020 года Украина может стать энергонезависимым государством. Об этом 2 сентября в ходе брифинга заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

Воздушные замки

«За 3−4 года мы можем быть достаточно энергонезависимыми, мы можем быть государством с высокой энергоэффективностью. Это значит — конкурентной, это значит, что мы будем иметь более сильную экономику. Правительство и правительственная программа целевой социальной поддержки полностью готова. Мы защитим абсолютно всех, кто нуждается в защите от установления рыночных цен, в частности на газ», — пообещал Гройсман.

По словам премьера, Киев подпишет Энергетическую стратегию и обновленный меморандум с Европейской комиссией. Гройсман уточнил, что Украина и ЕК уже заканчивают работу над стратегическими энергетическими документами. «Мы вместе с вами заканчиваем над ними работу — это энергетическая стратегия страны, у нас есть очень много вопросов, на которые мы должны дать ответ по дальнейшей модернизации этого сектора и обновленный меморандум, который мы можем подписать в ближайшее время. Мы готовы к завершающему этапу этой работы — подписанию этих документов», — заверил Гройсман.

Он также отметил, что Украина остается надежным транзитером энергоресурсов в страны ЕС. При этом Гройсман призвал Евросоюз инвестировать в модернизацию транзитной инфраструктуры Украины. «Хочу подчеркнуть важность укрепления и модернизации транзитных способностей Украины. Хочу заверить в том, что Украина является и остается абсолютно надежным транзитером энергоресурса. Считаю, что нам нужно больше объединять усилий с Европейским Союзом для модернизации этих возможностей», — сказал Гройсман.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подчеркнул важность подписания энергетической стратегии и меморандума между Украиной и ЕК. «Важно иметь единый стратегический документ, где будут четко определены все ключевые реформы и четко описаны законодательные рамки. Это очень важно для того, чтобы обеспечить регуляторную стабильность, на которую особенно обращают внимание инвесторы. Я уверен, что наши команды могут хорошо поработать для того, чтобы выйти на окончательный документ. То же самое касается и меморандума о взаимопонимании. Сейчас понятно, что этот документ почти готов… Мы с нашей стороны готовы его подписать настолько быстро, насколько возможно. Поскольку он также поднимет наше сотрудничество на более высокий уровень», — сказал Шефчович.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что к 2020 году Украина может полностью отказаться от потребления импортного природного газа. Насалик напомнил, что для реализации такого амбициозного плана правительство утвердило программы по увеличению добычи собственных углеводородов и повышению энергоэффективности. «26 мая была презентована программа энергоэффективности. Одним из пунктов был — энергонезависимость Украины, в частности отказ от импорта газа», — сказал Насалик.

Он также проинформировал, что Украина готовит нефтепровод «Одесса — Броды» для прокачки первых объемов иранской и азербайджанской нефти в страны ЕС.