Челябинск, 2 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Консультации детей в отношении их прав, отношений с родителями, а также мест получения помощи, организовало Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области 1 сентября с помощью «горячей телефонной линии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ведомства.

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Кроме детских консультаций, специалисты отвечали на вопросы законных представителей детей. Родителям и опекунам в Минюсте рассказали о вопросах оформления опеки и попечительства, детско-родительских отношениях. Мероприятие прошло 1 сентября и было приурочено ко Дню знаний.

Дополнительно специалисты ведомства по «горячей телефонной линии» отвечали на вопросы, куда и к кому можно обратиться за получением бесплатной юридической помощи, разъясняли порядок оказания такой помощи, сообщали адреса и телефоны учреждений, в которые можно обратиться по вопросам семейных взаимоотношений.

В управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили о действующих центрах негосударственной юридической помощи. Это организация «Фемида», Центр юридической помощи при Челябинской областной нотариальной палате, Центр «Совет потребителей Челябинской области», которые участвуют в программе бесплатных консультаций. В любой из этих организаций ждут звонков от детей, чтобы оказать консультационную, юридическую поддержку, сообщили в региональном Минюсте.

Напомним, бесплатные телефонные линии, по которым дети могут консультироваться по юридическим и прочим вопросам, активно продвигает российская организация «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Создание российского фонда в 2008 году, с выделением в то время 5,2 млрд рублей бюджетных денег, пролоббировали сторонники детского фонда ЮНИСЕФ (UNICEF).

Отметим, в 2012 году МИД РФ потребовал прекратить деятельность детского фонда ЮНИСЕФ (UNICEF) и всех его филиалов на территории России к 1 января 2013 года.