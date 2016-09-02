Самара, 2 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков в результате реализации контрафактных моторных масел, составил около 800 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

avtosreda.ru Моторное масло

В общей сложности на складах сотрудники органов внутренних дел изъяли свыше 50 емкостей объемом 1 м3 с маслом, более 1100 бочек объемом 200 литров каждая с наименованием известных брендов, более 1200 пластиковых канистр 20 наименований готовой продукции.

Следственной частью СУ Управления МВД России по Тольятти возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров (ч. 3 ст. 180 УК РФ).

По версии полицейских, в помещении цеха, расположенного в Тольятти, местные жители производили контрафактное моторное масло. При этом на упаковку наносились названия известных компаний-производителей. Затем продукция упаковывалось и реализовывалось покупателям. В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции.

Установлено, что сырье (низкокачественное масло), а также тара в виде бочек объемом 200 литров и полиэтиленовые бутылки для готовой продукции поставлялись из других регионов России. Установлены также места сбыта масел, где изъяты контрафактная продукция и сопроводительная документация.

В настоящее время полиция проводит необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния.