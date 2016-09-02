Москва, 2 сентября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Москвичей начинают прививать от сезонного гриппа. Около входа на 24 станциях московского метрополитена установят мобильные прививочные пункты. Пройти бесплатную вакцинацию сможет любой желающий с 5 сентября 2016 года, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

WikiImages Вакцинация

В ведомстве уточнили, что акция продлится до ноября 2016 года. Медики будут работать у станций столичной подземки ежедневно с 8:00 до 20:00, по субботам — с 9:00 до 18:00, по воскресеньям — с 9:00 до 16:00.

«Вакцинация — самый эффективный и безопасный способом защиты от сезонных заболеваний, в том числе гриппа. Риск заболеть после прививки гораздо ниже, чем вообще без нее», — сообщили в пресс-службе.

Прививку от гриппа рекомендовано сделать за 2−3 месяца до начала сезонного подъема заболеваемости.

Напомним, в поликлиниках столицы начали проводить бесплатную кампанию по вакцинации против сезонного вирусного гриппа с 25 августа 2016 года. В этом году врачи планируют принять около 5 млн человек.