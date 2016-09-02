Владимир, 2 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Более 16 тысяч учителей и воспитателей детских садов Владимирской области получат премию в размере пять тысяч рублей. Соответствующее постановление подписала глава региона Светлана Орлова, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Абрам Харьковский. Награда учителю

Всего на премии будет потрачено более 80 млн рублей. Деньги выделены за счет средств, которые были ассигнованы департаменту образования.

Деньги обещают перечислить учителям до середины сентября. К 15 сентября муниципалитеты должны будут отчитаться о расходовании средств перед департаментом, говорится в документе.

ИА REGNUM отмечает, что по данным Федеральной службы государственной статистики, средняя заплата учителей во Владимирской области составляет примерно 29 тысяч рублей. При этом в среднем по России средняя зарплата равна 37 тысячам рублей.