Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Ростовской области поисковики подняли из небытия останки «рыцарей» Великой Отечественной войны — так называли бойцов штурмовой инженерно-сапёрной бригады за их железные доспехи. Нашли солдат на месте тяжелых боёв, проходивших при прорыве мощного фашистского оборонительного рубежа на Миус-фронте. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков, специалисты уже пытаются установить их имена.

vk.com/mius_front Находки поисковиков

«Части спецназначения старались не бросать своих на поле боя, не всегда солдаты и носили форму СН-42, которой комплектовались бойцы. Её называют доспехами. На Миус-фронт брали профессиональные подразделения, хорошо выученных и подготовленных бойцов. Здесь полегло очень много секретных частей. Кстати, роль штрафных частей в Великой Отечественной войне до сих пор остается белым пятном в истории. А о существовании соединения спецназначения советские военные историки старались не упоминать, бойцов не показывали в художественных фильмах», — отметил собеседник.

За 20 лет работы поисковики нашли только 20 солдат ШИСБра. Как подчеркнул Андрей Кудряков, это подтверждает сплоченность боевых товарищей, ребята раненых или убитых вытаскивали, забирали с собой. Часть имен красноармейцев-штурмовиков удалось установить, были найдены родственники.

Отметим, что только с 17 августа по 1 сентября поисковики нашли останки около 30 бойцов. В эти дни работа проводится особенно активно, так как в этот период в военные 40-е здесь проходили самые ожесточенные бои с гитлеровцами. Существует даже поверье: красноармейцы сами хотят, чтобы их нашли. «Тяжелая работа продолжала, несмотря на сложные погодные условия. Полевые выходы мы совершаем круглый год, поэтому для нас поисковый сезон открыт всегда», — отметил Кудряков.

Напомним, что на Дону действуют десятки поисковых организаций. В 2015 году они совершили свыше 205 экспедиций, в ходе которых подняли более 315 останков советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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