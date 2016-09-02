Симферополь, 2 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Крымский федеральный университет имени Вернандского закупил медицинские симуляторы по цене выше рыночной на более чем 85 млн рублей. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления сопровождения государственных закупок университета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следкома.

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«С июня по сентябрь 2015 года должностные лица управления сопровождения государственных закупок ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернандского» проявили халатность при определении начальной (максимальной) цены договора на поставку медицинских симуляторов, — сообщили в ведомстве. — В результате чего по итогам проведения открытого конкурса с коммерческой организацией был заключен договор на поставку указанных симуляторов по явно завышенной цене, превышающей более чем на 85 млн рублей рыночную стоимость данного оборудования».

Уголовное дело возбуждено управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следком возбудил в Крыму уголовное дело по факту занижения стоимости имущества АО «Керченский рыбокомбинат» при его продаже. По данным следствия, в 2014 году управленцы предприятия передали индивидуальному предпринимателю два рыболовецких судна — в счет долга — по цене в 1,7 млн рублей. Тогда как фактическая стоимость судов составляла более 12 млн рублей.