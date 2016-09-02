Саранск, 2 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В Саранске в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году стартовала кампания против расизма. Футболисты клуба «Мордовия» приняли участие в фотосессии «Скажи нет расизму», сообщает портал «Россия2018».

россия2018.рф Один из билбордов в Саранске

Евгений Луценко, Илья Чебану, Томас Фибел, Павел Игнатович, Далибор Стеванович и Аслан Дудиев сфотографировались, держа в руках плакаты «Все свои», «Шумбрат — ты мой брат», «#sayNOtoRACISM». Лозунги отображают объединяющую силу футбола, дружелюбие, гостеприимство и радушие города-организатора. Билборды, расположенные на улицах Саранска, с фотографиями футболистов призывают к взаимоуважению, вне зависимости от национальности.

«Все люди имеют равные права. Это нужно донести до каждого. В футболе нет места пренебрежению, некорректному поведению, расизму. По моему мнению, об этом нужно напоминать на встречах с болельщиками, волонтерами, фанатами, в неформальной обстановке. Буду рад, если мое участие в акции принесет пользу», — сказал вратарь «Мордовии» Илья Чебану. Также он отметил, что имеет много друзей, проживающих на разных континентах, и пожелал, чтобы они чувствовали себя комфортно на стадионах России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.

В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» в рамках чемпионата пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.