Продукты с пальмовым маслом могут маркировать с 2017 года
Владивосток, 2 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Предупреждающие надписи о содержании пальмового масла могут появиться на продуктах питания уже в 2017 году — вопрос о соответствующей маркировке может решиться в начале 2017 года, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
«Вы знаете, что российская сторона (в рамках ЕврАзЭС) вынесла на обсуждение, мы рассчитываем, надеемся, что следующий год будет начат с окончательного решения по этому вопросу», — сказал Хатуов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме выступали с предложением маркировки товаров с пальмовым маслом. Ряд соответствующих законопроектов находится на рассмотрении нижней палаты парламента. Так, депутаты от ЛДПР предлагали запретить использование пальмового масла, ГМО и некоторых пищевых добавок типа Е при изготовлении пищевых продуктов.
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Кроме того, в июне депутаты заксобрания Ленинградской области внесли в Госдуму законопроект, которым в продуктах детского питания предлагается запретить использование пальмового стеарина, пальмоядрового масла, пальмоядрового стеарина и кокосового масла.
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