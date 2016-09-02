Владивосток, 2 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Предупреждающие надписи о содержании пальмового масла могут появиться на продуктах питания уже в 2017 году — вопрос о соответствующей маркировке может решиться в начале 2017 года, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

lola.vn Пальмовое масло

«Вы знаете, что российская сторона (в рамках ЕврАзЭС) вынесла на обсуждение, мы рассчитываем, надеемся, что следующий год будет начат с окончательного решения по этому вопросу», — сказал Хатуов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме выступали с предложением маркировки товаров с пальмовым маслом. Ряд соответствующих законопроектов находится на рассмотрении нижней палаты парламента. Так, депутаты от ЛДПР предлагали запретить использование пальмового масла, ГМО и некоторых пищевых добавок типа Е при изготовлении пищевых продуктов.

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Кроме того, в июне депутаты заксобрания Ленинградской области внесли в Госдуму законопроект, которым в продуктах детского питания предлагается запретить использование пальмового стеарина, пальмоядрового масла, пальмоядрового стеарина и кокосового масла.

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