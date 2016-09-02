Владивосток, 2 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Вопрос о специальной маркировке продуктов, в производстве которых используется пальмовое масло, может решиться уже в начале 2017 года. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на ВЭФ-2106.

lola.vn Пальмовое масло

«Российская сторона в рамках ЕврАзЭС вынесла данный вопрос на обсуждение, и мы рассчитываем, что следующий год будет начат с окончательного решения по этому вопросу», — сказал Хатуов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Минпромторге РФ считают, что пищевую продукцию, в составе которой есть пальмовое масло, надо обязательно маркировать. Основными поставщиками в Россию пальмового масла являются Таиланд и Индонезия.

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Напомним, со 2 по 3 сентября во Владивостоке проходит второй Восточный экономический форум. На первом Восточном экономическом форуме в 2015 году было подписано 92 соглашения на общую сумму 1,8 трлн рублей, из них 1 трлн 116 млрд уже сегодня стали заключенными контрактами.