Мурманск, 2 сентября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Кировский городской суд вынес постановление о прекращении уголовного дела, возбуждённого в отношении руководства местной управляющей компании после того, как баскетбольный щит на детской площадке упал и травмировал ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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«Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки по факту падения на несовершеннолетнего баскетбольного щита на детской площадке в городе Кировске Мурманской области, — отметили в ведомстве. — В судебном заседании обвиняемая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, так как она совершила преступление впервые, примирилась с потерпевшей стороной и загладила причинённый вред».

Как подчеркнули в прокуратуре, уголовное дело было прекращено судом по нереабилитирующему основанию.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурорская проверка, которую начали после инцидента на кировской площадке, показала, что игровое оборудование является муниципальной собственностью и числится на балансе МКУ «Управление Кировским городским хозяйством». Ранее неоднократно выявлялись дефекты данной конструкции, в том числе в месте крепления баскетбольного щита. Однако, в нарушение положений закона подрядчик — ООО «Паритет» — опасный игровой элемент не демонтировал.

Напомним, пострадавший семилетний ребёнок получил травму в виде перелома одной из тазовых костей.