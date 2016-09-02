Чита, 2 сентября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. 35-летний мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве ребенка, арестован в Чите. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Забайкальскому краю.

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«Читинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Забайкальскому краю предъявлено обвинение жителю г. Чита 1981 года рождения, — говорится в сообщении. — Ему инкриминируется совершение преступлений предусмотренных пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, д» ч. 2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»)».

Трагедия произошла во вторник, 30 августа, в Черновском районе. По данным следствия, местные жители отправили детей на дачу, расположенную недалеко от дома. Несколько часов спустя ребята не вернулись домой и не вышли на связь, в связи с чем родственники направились на их поиски.

Обнаружить детей с множественными рублеными ранами удалось в теплице, которая размещена на том же участке.

«31 августа благодаря слаженным действиям сотрудников регионального СКР и оперативных сотрудников были получены данные о причастности к убийству 35-летнего мужчины, проживающего по соседству, — говорится в сообщении. — Он был задержан».

Отмечается, что 35-летний мужчина в ходе беседы со следователями уже признался в совершении данного преступления.