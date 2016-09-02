Москва, 2 сентября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Нефтегазовые компании British Petroleum (ВР), «Роснефть» и Schlumberger (Нидерландские Антильские острова) открывают новый период в истории геологоразведки и разработки месторождений. Сегодня, 2 сентября, представители этих компаний подписали соглашение о совместном проведении исследований и разработки технологий в области сейсморазведки. Об этом сообщили в «Роснефти».

Нефтяная скважина

"Эти соглашения открывают новую страницу в развитии технологий разведки и добычи», — заявил глава российской компании Игорь Сечин, говоря о проекте по разработке новой технологии беспроводного получения сейсмических данных на суше.

По словам Сечина, совместными усилиями «Роснефти», ВР и Schlumberger удастся добиться успеха. После этого благодаря участию в проекте «Роснефти» инновационные разработки будут адаптированы в РФ. Известно, что российская и британская компания на начальном этапе получат преимущественные права доступа на применение этой системы. Однако потом Schlumberger станет обладателем эксклюзивных прав для предложения нового продукта рынку.

Как отметил глава ВР в России Дэвид Кэмпбелл, для проекта важно, что «Роснефть» имеет опыт по работе и внедрению новых технологий в России, ВР имеет опыт в изучении недр, а за Schlumberger остается технологические лидерство. Все это вместе, заявил Кэмпбелл, позволит быстро создать прогрессивные технологии сейсморазведки. Президент Schlumberger в России и Центральной Азии Гекхан Сайг заявил, что успешная реализация этого проекта коренным образом изменит и расширит возможности изучения недр во всем мире.

Какими преимуществами будет обладать новая система перед традиционной? В сообщении «Роснефти» отмечается, что ожидается, что по сравнению с традиционными методами за счет новых совместных разработок удастся сократить сроки проведения полевых работ и уменьшить стоимость сейсмических данных. Система, над которой сейчас трудятся специалисты, должна повысит промышленную и экологическую безопасность реализации исследований в удаленных регионах и в сложных климатических условиях. Планируется, что проект будет реализован в течение ближайших двух лет.

Напомним, что сейсморазведка необходима для поиска подземных месторождений нефти, газа и минералов, а также для обработки и интерпретации ударных волн земли. Сегодня сейсморазведка — самый распространенный геофизический метод, используемый при поиске углеводорода. Первые испытания проводились еще в 1921 году Джоном Керхером и его коллегами на Белл-Айл (штат Оклахома). С тех пор методы появились передовые акустические приемники, трехмерная и четырехмерная сейсморазведка.

В настоящее время искусственная сейсмическая энергия генерируется через поверхностные вибрационные механизмы, которые устанавливают на специализированных автомобилях. На суше и в воде сейсмические волны отражаются и преломляются от подземных образований в акустических приемниках. Этот процесс продолжается всего пару миллисекунд. Далее ученые изучают структуру подземных пластов. Уже после этого принимается решение о том, бурить в данном месте скважину или нет.

В России примерно 70% доказанных запасов нефти находятся в Западной Сибири, одном из крупнейших осадочных бассейнов мира. Сегодня на этой территории почти нет месторождений с традиционными терригенными коллекторами (сложенные песчаниками, которые в свою очередь сцементированы глинами и карбонатами), которые не введены в разработку. В связи с этим компании-производители нефти должны идти на большую глубину, которая с точки зрения геолого-геофизики мало изучена. Так, здесь российское подразделение компании Schlumberger успешно уже опробовала на нескольких месторождениях комплексный мультидисциплинарный подход для интерпретации и моделирования.