Смоленск, 2 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Актёров, проявивших себя в режиссёрской профессии, будут чествовать в одном из древнейших городов России. Сегодня в Смоленске открывается IХ Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс».

Пресс-служба фестиваля «Золотой Феникс» Награда

Как сообщают в дирекции смотра, в мире фестиваль не имеет аналога. О задумке проекта корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Гильдии кинорежиссёров, продюсер фестиваля Игорь Степанов:

«Довольно плотно вращаясь в режиссёрских кругах, я вижу, что много режиссёров сегодня имеют первую актёрскую профессию. Сначала они были актёрами, потом их, к сожалению, иногда перестают снимать, а иногда они сами хотят чего-то нового, и многие из них в итоге переквалифицировались в режиссёров. И естественно, став режиссёрами, они хотя снимать качественное художественное кино. Эти фильмы мы представляем и оцениваем на нашем фестивале вот уже девять лет».

Смена актёрского амплуа на амплуа режиссёра — явление популярное, но неожиданное. По словам Степанова, во время первого фестиваля, организаторы и не думали, что будут продолжать:

«Думали, проведём один фестиваль, а на следующий, наверно, не соберём программу. Но «Феникс» живёт уже девять лет, а фильмов всё больше и больше. Последние годы мы показываем около 25 картин — документальных, художественных, короткометражных. Если раньше фестиваль проходил в одном кинотеатре — смоленском «Современнике», то сейчас задействованы уже три площадки: добавился кинотеатр «Смена» и Лопатинский парк в центре Смоленска, где по вечерам будет транслироваться молодёжная программа».

Пресс-служба фестиваля «Золотой Феникс» Торжественная речь

Церемония открытия «Золотого Феникса» состоится в кинотеатре «Современник». Конкурсную программу открывает премьерный показ фильма «Сдается дом со всеми неудобствами». Картину представит режиссер Вера Сторожева, тоже в прошлом актриса.

За пять фестивальных дней зрители увидят 28 фильмов — вход на все показы свободный.

В конкурс вошли 16 игровых полнометражных картин и 9 короткометражек. За главный приз поборются Юрий Куценко, он же Гоша Куценко, Станислав Говорухин, Георгий Параджанов, Наталья Бондарчук и другие режиссёры. Награждение состоится 6 сентября, победителям будут вручены призы в виде статуэтки птицы феникс.

Как пояснил Игорь Степанов, выбор символом смотра феникса не случаен: название «Золотой Феникс», статуэтка и эмблема отсылают к гербу города Смоленска.

Одной из главных традиций фестиваля стало открытие новых именных звёзд на звёздной площади перед кинотеатром «Современник». Как рассказал продюсер, за девять лет площадь, где вырезаются звёзды, стала культурным объектом города, в частности однажды её было не разрешено занять под супермаркет. Сейчас там красуется уже порядка тридцати звёзд, и в этом году, традиционно, появятся новые: обладателями почётного знака на асфальте станут Народный артист СССР Юрий Соломин и Народный артист России Александр Митта.

Программа фестиваля включает множество внеконкурсных мероприятий. В рамках «Золотого Феникса» пройдут творческие вечера «А.Чехов. POSTSCRIPTUM» Юрия Соломина, «Гори, гори, моя звезда» Александра Митты.

В городах Смоленской области состоятся встречи с Народными артистами России Всеволодом Шиловским, Анной Шатиловой, Заслуженными артистами России Людмилой Бодровой, Людмилой Гладунко и другими гостями.

«Золотой Феникс» завершится в Смоленске 6 сентября.