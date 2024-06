Нью-Дели, 2 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Миллионы работников государственного сектора начали забастовку по всей Индии, протестуя против решения премьер-министра Нарендра Моди расширить план приватизации и незначительно увеличить минимальный размер оплаты труда, сообщило 2 сентября ИА AFP.

OpenClipart-Vectors Протест

Профсоюзы Индии сообщают, что в забастовке примут участие до 150 миллионов человек, включая медицинских рабочих, банковских служащих и шахтеров, которые планируют провести 24-часовую общенациональную забастовку. Десять основных профсоюзов Индии отвергли предложение министра финансов Аруна Джетли повысить минимальную заработную плату с 6,396 рупий (US $ 95) в месяц до 9100 рупий (US $ 136). Профсоюзы стремятся к введению всеобщего социального страхования и увеличению минимальной заработной платы до 18 000 рупий (US $ 268.84) в месяц. «Эта забастовка против центрального правительства, эта забастовка за дело трудящихся», — сказал Рамен Пандей, представитель Индийского национального конгресса (ИНК). «Наша забастовка будет успешной на 100 процентов … мы докажем, что эта забастовка — самая крупная забастовка в истории», — добавил он.

По последним данным, правительство планирует пополнить бюджет страны на 560 млрд рупий (US $ 8,3 млрд) за счет приватизации в 2016 и 2017 году и закрыть несколько государственных компаний.