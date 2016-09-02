Рига, 2 сентября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Оборот крупного производителя напитков в Латвии «Cido grupa» в 2015 году снизился на 3,93%, а убытки превысили один миллион евро, сообщает BNS.

PetraBlahoutova Бутылки

Так, оборот предприятия в 2015 году составил 53,73 млн евро по сравнению с 55,93 млн евро годом ранее, в свою очередь убытки достигли 1,17 млн евро по сравнению с 581 334 евро в 2014 году.

Как указывается в отчете руководства компании, оборот снизился из-за сокращения объемов экспорта. Это произошло главным образом из-за того, что РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь, против продовольственного импорта из них на российский рынок. Повлиял и слабый экономический рост в еврозоне.

Также представители компании заявили, что в Латвии оборот упал только на 0,2%. По мнению производителей напитков, это можно считать хорошим результатом, принимая во внимание общее падение объемов реализации напитков, особенно в пивном сегменте после повышения ставки акцизного налога на 23%.

Как стало известно, именно повышение ставки акциза явилось основной причиной снижения прибыли, поскольку увеличение ставки акциза привело к издержкам в размере 0,9 млн евро, и эту сумму невозможно было компенсировать за счет повышения цены.

Напомним, «Cido grupa» зарегистрирована в 1994 году в Риге, основной капитал составляет 1 117 054 евро, в 2015 году на предприятии трудился 341 работник. А с 2004 года «Cido partikas grupa» является дочерней компаний датского АО «Royal Unibrew».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1 августа 2015 года в Латвии вступили в силу поправки к закону «Об акцизном налоге», согласно которым увеличилась ставка акцизного налога на алкогольные напитки. Акцизный налог на пиво вырос с 3,1 до 3,8 евро за 100 литров, на промежуточные продукты в зависимости от содержания спирта до 15% — с 64,03−99,6 евро до 70−110 евро, а акциз на спирт и другие алкогольные напитки — с 1337,5 до 1360 евро за 100 литров. В результате этого, предпринимателей, занимающихся торговлей алкогольными напитками, обязали провести инвентаризацию и перечислить разницу в сумме платежей акцизного налога.

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