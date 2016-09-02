Краснодар, 2 сентября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае, несмотря на запрет, у ряда школ можно было свободно приобрести табачные изделия и алкоголь. Подобные нарушения были выявлены в 80% проверенных торговых точках. Таковы результаты рейда, проведенного активистами Общероссийского народного фронта в преддверии нового учебного года. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе реготделения ОНФ 2 сентября, всего общественники исследовали 59 учебных заведений в семи муниципальных образованиях Краснодарского края — Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Ейске, Динском и Северском районах.

wallspaper.ru Сигареты

Факты продажи табака и алкоголя были выявлены вблизи 48 школ в каждом из муниципалитетов, принимавших участие в мониторинге.

«Администрацией Краснодарского края в прошлом году было направлено в муниципалитеты предложение обратить особое внимание на исполнение «майского» указа президента РФ, а также на местном уровне ужесточить нормы, увеличить расстояния максимально допустимой продажи, — пояснил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Александр Звягин. — Однако, судя по результатам мониторинга, ни одно из предложений не было учтено».

Общественники обратились в краевую прокуратуру с просьбой проверить выявленные нарушения. Материалы проверок также направлены главам муниципальных образований, в которых выявлены нарушения.

Напомним, в прошлом году в ходе летнего мониторинга ОНФ было проверено более 30 торговых точек по краю, осуществляющих продажу табачных изделий вблизи школ и колледжей. Обо всех выявленных нарушения «фронтовики» проинформировали краевую прокуратуру. Три нарушения — в Краснодаре, Сочи и Ейске — в ходе надзорной проверки подтвердились. Продажа табачных изделий в этих магазинах была прекращена, в отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях.

Добавим, что на сегодняшний день только в Краснодаре работают 89 школ, в которых трудятся более 5 тысяч учителей. Общее количество учащихся — почти 115 тысяч человек. Впервые в этом году в школу пошли более 15 тысяч первоклассников. Всего на подготовку школ Краснодара к новому учебному году из бюджетов всех уровней было выделено около 166 миллионов рублей. В целом по Краснодарскому краю за парты впервые сели почти 70 тысяч ребят. Всего 1 сентября занятия в кубанских школах начались для 600 тысяч учеников.