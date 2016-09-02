Анкара, 2 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Константинопольский патриархат впервые в Турции открыто обвинили в соучастии в подготовке государственного переворота, который путчисты пытались осуществить 15 июля этого года. Как передает ватиканское информационное агентство Agenzia Fides, на днях с материалом, в котором обвинения предъявлены константинопольскому патриарху Варфоломею, вышла турецкая газета Aksam.

fides.org

В статье утверждается о связи Варфоломея с исламским проповедником Фетхуллой Гюленом — в настоящее время проживает в изгнании в США — и его движением «Хизмет». Материал вышел на первой полосе. В нем говорится, что «гюленисты» собирались устроить путч при молчаливом согласии ЦРУ и Константинопольского патриархата.

Aksam приводит в качестве доказательства якобы имеющейся связи между Варфоломеем и Гюленом статью, которую приписывают Артуру Хьюзу, ныне — посол США в Йемене, которая появилась в середине августа на сайте orientalreview.org и где содержатся рассуждения о будто бы заинтересованности константинопольского патриарха в свержении органов власти во главе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Хьюз отрицал, что был автором статьи, а также, по сведениям Agenzia Fides, выступил с опровержением статьи, опубликованной Aksam.