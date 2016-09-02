Москва, 2 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Российская рок-группа «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым представила свой новый клип на песню «Сиськи». Видеоролик был размещен представителями музыкального коллектива на портале YouTube.

Цитата из клипа группы Ленинград. Сиськи Обманутая женщина

Сюжет клипа основан на том, что главная героиня «застукала» в постели своего мужчины другую женщину.

Закатив истерику, обманутая женщина едва не «убивает» обоих ножницами, а затем приходит к выводу, что все ее беды из-за недостаточно большого размера груди.

Отметим, что на данный момент видеоролик набрал уже более 165 тыс. просмотров.