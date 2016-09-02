Москва, 2 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Отмена обязательных накопительных отчислений в рамках пенсионной системы станет решением в интересах граждан. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко («Единая Россия»), комментируя слова вице-премьера Ольги Голодец о возможности полной отмены системы накопительных пенсий в России.

Помпео Массани. Пересчитывание денег (фрагмент). 1920

«Я с самого начала считал, что введение в обязательную солидарную систему преемственности поколений накопительного элемента — это была авантюра. Это была продавленная негосударственными фондами идеология», — сказал он. По его словам, мировая практика показывает, что эксперименты по введению обязательных накопительных пенсий ставились только в Чили во времена Пиночета и провалились.

«Чем скорее государство выполнит свои обязательства перед застрахованными гражданами — тем лучше. Их надо выполнить, и на этом завершить все, что связано с накопительным элементом, который только лишь ослабляет накопительную систему», — подчеркнул Тарасенко.

Депутат убежден, что люди выиграют от отмены обязательных накопительных пенсий. «Их выплаты, безусловно, станут выше. Это делается в интересах граждан. Потому что вся накопительная система придумана не в интересах граждан: она придумана в интересах НПФ, я говорю это уверенно», — отметил парламентарий.

«Я приветствую такое решение, если оно будет принято», — добавил Тарасенко.

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что формирование накопительных пенсий не предусмотрено в бюджетных проектировках на 2017−2019 годы. «Это может быть и заморозка, это может быть отмена. Мы просто говорим, что ее нету, а в какой форме, мы пока не знаем», — отметила Голодец в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).