Владивосток, 2 сентября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. За последние 5 лет в России достигнуто расширенное и простое воспроизводство по титану, молибдену, урану, вольфраму, меди, сурьме, никелю, цементному сырью и рудному золоту. Прирост запасов по рудному золоту особенно важен, поскольку по объемам его добычи Россия вошла в число стран-лидеров. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, выступая на Восточном экономическом форуме, сообщили в Минприроды РФ.

PIX1861 Самородок золота

Дальневосточный регион по объему и разнообразию видов полезных ископаемых занимает ведущее место в стране: доля ДВФО в запасах страны по олову превышает 90%, по алмазам — составляет более 75%, золоту — 42%. Доля добычи олова в регионе достигает 100%, алмазов — 88%, серебра — 63%, вольфрама — 56%, золота — 51%.

«Реализация инвесторам на торгах участков недр, содержащих запасы и ресурсы полезных ископаемых, — важнейший инструмент повышения инвестиционной активности. Следует отметить постоянный интерес к проведению аукционов и конкурсов на участки недр. За последние 4 года, включая первое полугодие 2016 года, по итогам торгов предоставлено более 550 участков недр, содержащих значительный объем полезных ископаемых», — сказал Донской.

По его словам, во втором полугодии 2016 года и в 2017 году пройдет ряд аукционов и конкурсов на участки недр, содержащих запасы и ресурсы россыпного и коренного золота, титана, апатитов и алунитов.

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Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 3 сентября во Владивостоке проходит второй Восточный экономический форум. Основные задачи ВЭФ — укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти.

Напомнил, что на первом Восточном экономическом форуме в 2015 году было подписано 92 соглашения на общую сумму 1,8 трлн рублей, из них 1 трлн 116 млрд уже сегодня стали заключенными контрактами.