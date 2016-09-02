Ереван, 2 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в конце сентября в рамках Генассамблеи ООН встретятся с главами МИД Азербайджана и Армении, сообщил американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик.

Джеймс Уорлик

«Сопредседатели продолжают контактировать со сторонами и в конце этого месяца в рамках Генассамблеи ООН планируют встретиться с министрами иностранных дел», — цитирует дипломата азербайджанское агентство АПА.

Уорлик обратил внимание на тот факт, что сопредседатели на следующей неделе надеются встретиться в Москве с Сергеем Лавровым: «В Москве мы намерены обсудить достигнутые между президентами Азербайджана и Армении венские и санкт-петербургские договоренности. Также за столом переговоров мы планируем обсудить очередные шаги».

71-я сессия Генассамблеи ООН будет проведена в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 13−26 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что 8 сентября в Москве запланированы консультации сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика (США), Пьера Андриё (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

По её словам, запланирована их встреча с руководством МИД России. По информации Захаровой, будут обсуждаться актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Особое внимание предполагается уделить рассмотрению хода реализации договоренностей, которые были достигнуты на саммитах по НКУ в Вене 16 мая и в Санкт-Петербурге 20 июня, а также перспектив дальнейшей совместной работы.

«Это будут плановые консультации, которые регулярно проводятся в Москве, Вашингтоне и Париже, основной целью которых является координация усилий трех стран на направлении нагорно-карабахского урегулирования», — приводит слова Захаровой пресс-служба российского МИД.