Владивосток, 2 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. И Дональд Трамп, и Хиллари Клинтон занимаются эпатажем, несмотря на то, что оба они — очень умные люди. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы не можем отвечать за американский народ. Ведь при всем эпатаже одного и, кстати говоря, другого кандидата — они же оба занимаются эпатажем, только каждый по‑своему, они же умные люди, очень умные люди, и они понимают, на какие точки нужно немножко поднажать, чтобы их поняли, почувствовали и услышали избиратели в самих Соединенных Штатах», — сказал Путин.

По его словам, Дональд Трамп «делает упор на традиционный республиканский электорат, на среднего человека со средним достатком, на рабочий класс, на определенную группу предпринимателей, на людей, которые придерживаются традиционных ценностей».

Путин также отметил, что Хиллари Клинтон делает упор «на другую часть электората, тоже на неё пытается воздействовать своими способами, поэтому они друг на друга нападают и в некоторых случаях, я бы не хотел, чтобы мы брали с них пример, как они это делают»: «Думаю, это не самый лучший пример, который они подают. Но такова политическая культура в Соединенных Штатах, это просто нужно принять, как есть. Америка — великая страна и она заслужила того, чтобы никто не вмешивался и внешне не комментировал».

Глава государства ещё раз напомнил, что «мы будем работать с любой администрацией, с любым президентом, которому окажет доверие американский народ»: «Если, конечно, он сам будет хотеть сотрудничать с Россией».

Напомним, выборы президента США намечены на ноябрь 2016 года. Борьба развернётся между кандидатом от демократов Хиллари Клинтон и представителем республиканцев Дональдом Трампом.