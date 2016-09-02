Ярославль, 2 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Ярославской области в первом полугодии 2016 года увеличилось число работодателей, выплачивающих взносы в фонд социального страхования. При этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском региональном отделении фонда, количество застрахованных работников снизилось.

В первые шесть месяцев года число страхователей в регионе выросло на 392 работодателя и достигло 53,5 тысячи. При этом количество застрахованных работников составило 518 тысяч человек. Причем с начала года их средняя численность снизилась на 44 тысячи человек, большая часть из которых — женщины.

Как отмечают в Ярославском фонде социального страхования, в 37,5% случаев снижение численности штатов произошло вследствие сокращения, в 12,5% — ликвидации и в 4,7% — по итогам реорганизации организаций.

«Следует отметить, что в настоящее время наблюдается положительная динамика, и среднесписочная численность работников на ярославских предприятиях увеличивается», — подчеркивают в фонде.

Также в фонде отмечают рост базы для начисления страховых взносов по обоим видам обязательного социального страхования. По несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям рост составил 2,1% — до 78,5 млрд рублей. По страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,3% — до 76 млрд рублей.