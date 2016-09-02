Париж, 2 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Военные неудачи «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии увеличивают риск террористических атак исламистов во Франции, заявил прокурор Франсуа Молинс, передает 2 сентября Reuters.

ИА REGNUM Отступление

«Мы хорошо знаем из истории терроризма примеры, когда террористические организации, находясь в затруднительном положении на их собственной территории, искали возможность атаковать за границей», — сказал Франсуа Молинс в своем интервью газете Le Monde. Франсуа Молинс также отметил, что неудачи ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке могут вызвать возврат домой большого числа французских джихадистов.

Напомним, что в организации террористических актов во Франции также принимали участие боевики французского происхождения.