Саратов, 2 сентября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Новый фонтан является уникальным для Саратова и ничем не уступает по красоте и функциональности сочинским объектам, утверждают подрядчики светомузыкального объекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В конструкцию фонтана встроены 71 струя и 75 фонариков. Он будет работать в такт музыке — запрограммировано до 10 композиций, в том числе «Калинка», «Катюша», а также произведения мировой классической музыки.Художественный руководитель ТЮЗа Юрий Ошеров призвал всех саратовцев принять участие в конкурсе на лучшее название фонтана, который проводится на сайте театра. «Это сказочный фонтан — фонтан радости, счастья, детства и добра. Назначайте встречи рядом с ним, гуляйте с детьми. Пусть новый фонтан станет местом дружбы и счастья!», — отметил он.

Открытие фонтана состоялось вечером 1 сентября. Его торжественно запустила многодетная семья Брылёвых. Праздничная программа продолжилась выступлением саратовских исполнителей и большой вечерней дискотекой.

Как отмечают в пресс-службе губернатора, фонтан построен «по инициативе нашего земляка Вячеслава Володина за короткий срок — всего за месяц».