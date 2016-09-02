Краснодар, 2 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае будут судить оборотней в погонах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 2 сентября, фигурантами уголовного дела стали бывший специалист-эксперт отдела УФМС России по Кубани в Центральном округе Краснодара и специалиста батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по краю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Отвечать перед служителями Фемиды им придется за мошенничество с использованием служебного положения. А бывшему сотруднику миграционной службы предъявлено еще одно обвинение — в мелком взяточничестве.

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В Краснодаре сотрудник прокуратуры покончил с собой, попавшись на взятке

Преступление стражи порядка совершили год назад. По версии следствия, нажились обвиняемые на гражданине Афганистана, который нарушил правила дорожного движения. Стражи порядка сообщили ему, что за повторное правонарушение он может лишиться выданного ему вида на жительства. Чтобы этого не произошло, подозреваемые предложили ему свою «помощь», которую оценили в 30 тыс. рублей. Мужчина согласился и передал деньги злоумышленникам. Кроме того, в октябре 2015 года специалист-эксперт ФМС выразил готовность поспособствовать директору одной из организаций в беспрепятственной постановке на учет 15 иностранных граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья. За это он запросил 4,5 тысячи рублей — по 300 рублей за каждого иностранного гражданина. После получения взятки преступника задержали оперативники.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Дальнейшую судьбу обвиняемых решит суд.

Добавим, сотрудника ДПС, заподозренного в мошенничестве, временно отстранили от выполнения должностных обязанностей. В полиции проводят по данному факту служебную проверку. Если его вина будет доказана, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

Добавим, что это не первый случай, когда сотрудники ФМС идут на коррупционные преступления. Весной прошлого года под уголовное преследование попал специалист отделения управления ФМС России по Краснодарскому краю в Хостинском районе Сочи. Его заподозрили в получении взятки в значительном размере. Местной жительнице он, по версии следствия, предложил передать ему взятку в размере 50 тысяч рублей за оказание содействия в ускорении процесса выдачи нового паспорта женщине и ее дочери. А в декабре 2015 года уголовное дело было возбуждено в отношении старшего инспектора и ведущего специалиста отдела УФМС России по Краснодарскому краю в Сочи. За непринятие мер к административному наказанию от руководства организации сотрудник миграционной службы предложил передать ему взятку в размере 100 тысяч рублей. Злоумышленник был задержан с поличным.