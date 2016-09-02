Париж, 2 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. По данным опроса, проведенного институтом BVA в конце августа текущего года, 29% французов могут проголосовать в первом туре президентских выборов в апреле 2017 года за кандидата роялистов. Об этом сообщает польский портал Polonia Christiana.

Эль Греко. Святой Людовик, король Франции, и паж (фрагмент). 1595

Следует отметить, что 39% французов полагают, что возвращение короля на трон будет иметь позитивные последствия для национального единства (на 16% больше, чем в 2007 году), а 37% — что это будет благоприятствовать стабильности правительства (на 14% больше, чем в 2007 году).

Для 31% респондентов возвращение короля улучшило бы образ Франции в мире (на 7% больше, чем в 2007 году), как и в Европейском союзе (24%). 22% утверждают, что это содействовало бы также повышению личной безопасности (на 5% больше, чем в 2007 году).

Больше всего сторонников возвращения короля среди правых. 55% из них уверены, что это будет иметь положительные последствия для экономики и (50%) национального единства. Для сторонников «Национального фронта» монархия гарантировала бы стабилизацию правительства и была бы благоприятна для национального единства (53%).

Впрочем, во Франции пока что никто официально не заявил о претензиях на престол. Единственный, кто сделал политическое заявление на эту тему, — принц Людовик де Бурбон. Он сын Альфонсо де Бурбона, герцога Анжуйского и потомок Хуго Капета. Если он будет коронован, то станет молодым Людовиком XIX.