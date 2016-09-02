Владивосток, 2 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Правительство РФ обсуждает не только заморозку накопительной части пенсий, но и ее отмену, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Это может быть и заморозка, это может быть отмена. Мы просто говорим, что ее нету, а в какой форме, мы пока не знаем», — сказала Голодец в кулуарах ВЭФ.

Читайте также: Федеральный бюджет на 2017 год будет социальным — Голодец

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в проект федерального бюджета на 2017−2019 годы не заложен трансферт накопительной части в Пенсионный фонд России (ПФР). Планируется заморозить накопительную часть пенсии на три года. «На три года мы ее (накопительную часть пенсии) не планируем», — сказала Голодец, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы накопительной части пенсии.

Читайте также: «Люди воспринимают заморозку накопительных пенсий как аферу государства»