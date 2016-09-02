Астана, 2 сентября, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В Казахстане запущена антитеррористическая «горячая линия», сообщает сегодня, 2 сентября, сайт премьер-министра республики.

vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

«Если кому-либо стали известны сведения о планируемых актах террористической угрозы либо кто-то стал свидетелем или сам подвергся вербовке, уговорам со стороны радикально настроенных лиц, известно о распространении литературы, пропагандирующей терроризм и религиозный экстремизм, то можно позвонить на номер 110», — говорится в сообщении.

Казахстанцы могут звонить на указанный короткий номер бесплатно с районных и городских телефонов. А также с номеров одного из мобильных операторов, с которым у Комитета национальной безопасности (КНБ) достигнута договоренность. C другими операторами связи ведутся переговоры. Обращения будут направлены в дежурные службы департаментов КНБ по месту звонка.

Напомним, создать антитеррористическую «горячую линию» МВД, КНБ, Министерству информации и коммуникаций, а также акимам (мэрам и губернаторам) областей, Алма-Аты и Астаны было поручено еще 10 июня.

Добавим, что в стране пока действует умеренный «желтый» уровень террористической опасности, введенный после теракта в Актюбинске (Актобе) 5 июня. Позже, 18 июля, теракт произошел в Алма-Ате. 14 августа власти продлили действие «желтого» уровня опасности до 15 января 2017 года.