Пермь, 2 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Верховный суд Российской Федерации отклонил апелляцию пермяка Владимира Лузгина, осужденного за реабилитацию нацизма в июне 2016 года. 1 сентября Верховный суд России подтвердил решение Пермского краевого суда, который вынес обвинительный приговор в отношении жителя Перми, совершившего преступление по статье 354.1 частью 1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермской гражданской палаты.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня краевой суд в Перми оштрафовал местного жителя Лузгина на 200 тысяч рублей по обвинению в «реабилитации нацизма». Мужчину признали виновным в публичном отрицании решений Нюрнбергского процесса и распространении «заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Дело в том, что в декабре 2014 года автослесарь Лузгин странице «ВКонтакте» перепостил статью «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль». За два года ее просмотрели 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Их внимание привлекла строчка о том, что «коммунисты и Германия совместно напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну, то есть коммунизм и нацизм честно сотрудничали». Борцы с экстремизмом решили, что статья содержит утверждение, которое противоречит фактам, установленным Нюрнбергский трибуналом. Суды первой и второй инстанции поддержали позицию обвинения.

Отметим, что защиту Лузгина при рассмотрении дела в апелляционной инстанции осуществлял известный адвокат, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, член Московской Хельсинкской Группы Генри Резник.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», комментируя решение Верховного суда, Генри Резник заявил, что «приговор Лузгину является дискредитацией правосудия и должен быть отменен».

Напомним, что закон, устанавливающий уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, Государственная дума РФ приняла весной 2014 года. Была введена уголовная ответственность за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, за поощрение преступлений, совершенных нацистскими преступниками, а также за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

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