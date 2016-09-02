Владивосток, 2 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Если кто-то говорит, что хочет работать с Россией, то Москва это только приветствует. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы готовы работать с любым президентом, но, конечно, я тоже об этом сказал, — настолько, насколько готова будет будущая администрация. И если кто‑то говорит, что он хочет работать с Россией, мы приветствуем это. А если кто‑то, как Вы выразились — может быть, неточный перевод — хочет от нас избавиться — это совершенно другой подход. Но мы и это переживем, здесь неизвестно, кто больше потеряет при таком подходе», — сказал Путин.

По словам главы государства, он «уже неоднократно видел, что антироссийские карты разыгрываются в ходе внутриполитических кампаний в Штатах»: «Я считаю, что это очень недальновидный подход».

В то же время, отметил Путин, «нам присылают всякие сигналы со всех сторон, что на самом деле все хорошо»: «И в прежних администрациях так было в ходе предвыборных кампаний, что мы там все восстановим потом. Но, Вы знаете, мне кажется, что это не отвечает тому уровню ответственности, которая лежит на плечах Соединенных Штатов. Мне представляется, что все это должно быть более солидно, спокойно, более уравновешенно».

Президент также ответил на часть вопроса о критике в сторону РФ: «Вы знаете, и со стороны команды господина Трампа тоже раздаются критические высказывания в наш адрес. Например, один из участников или членов его команды сказал, что якобы Россия платила семье Клинтон через какие‑то фонды и что на самом деле мы руководим семьей Клинтон. Ерунда полная. Я даже не знаю, где там Билл выступал, через какие фонды. Это просто и одной, и второй стороной используется в качестве инструмента внутриполитической борьбы, что, на мой взгляд, плохо. Но, разумеется, когда кто‑то говорит о том, что он хочет работать с Россией, мы это приветствуем, и вне зависимости от того, как фамилия этого человека».

Напомним, выборы президента США намечены на ноябрь 2016 года. Борьба развернётся между кандидатом от демократов Хиллари Клинтон и представителем республиканцев Дональдом Трампом.