Санкт-Петербург, 2 сентября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. За три летних месяца 2016 года на водных объектах Ленобласти утонули 44 человека. Это на треть меньше аналогичного показателя лета-2015: тогда на воде в регионе погибли 66 человек. Об итогах летнего сезона рассказали сегодня, 2 сентября, в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Утопленник в деревне. 1868

Как отмечается, снизилось не только количество утопленников, но и общее число происшествий на воде: с 69 летом 2015 года до 55 в июне, июле и августе 2016 года.

«Гибель людей на официальных пляжах не допущена», — особо подчеркнули в областном главке спасательного ведомства. Количество спасенных на водных объектах Ленинградской области составило 218 человек, из них инспекторским составом госинспекции по маломерным судам спасено 115 человек.

В регионе минувшим летом были допущены к эксплуатации 50 пляжей, из которых 21 находится на территории детских оздоровительных лагерей.

В течение лета сотрудники МЧС выявили 105 необорудованных мест массового отдыха, во время рейдов вместе с представителями других ведомств обнаружено 1069 нарушений, предусмотренных КоАП, по всем составлены протоколы.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Республике Карелия на акватории озера Сямозеро были приняты дополнительные меры по недопущению гибели людей на водных объектах», — подчеркнули в ГУ МЧС по Ленобласти.

В рамках этой работы совместно с прокуратурой были проверены 632 летних оздоровительных учреждения. В 99% проверенных государственных и муниципальных лагерей фактов нарушений, влияющих на безопасность и здоровье детей, не выявлено.