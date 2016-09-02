Мурманск, 2 сентября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Месячный грузооборот ПАО «Мурманский морской торговый порт» в августе 2016 года превысил 1,5 млн тонн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

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«Определяющим фактором, позволившим достичь такого уровня производительности, стала рекордная отгрузка в порту угольной продукции, на суда было отгружено 1 млн 448 тысяч тонн угля, — объяснил пресс-секретарь Мурманского порта Богдан Хмельницкий. — Основная часть — продукция главного партнёра заполярной гавани — компании СУЭК. За последний летний месяц портовикам удалось погрузить на суда 1 млн 320 тыс. тонн продукции крупнейшей отечественной угледобывающей компании».

По данным предприятия, эти показатели являются абсолютным рекордом за всю более чем вековую историю Мурманского морского торгового порта."Всего же у причалов порта в августе 2016 года было обработано 28 судов, более 20 тысяч железнодорожных вагонов, осуществлена перевалка 1млн 526 тысяч тонн различных грузов, в том числе на Арктическом направлении», — заключил Хмельницкий.

Пресс-секретарь порта отметил, что преодолеть очередной рубеж коллективу ПАО «ММТП» удалось к очередной годовщине со дня основания старейшего в Мурманске предприятия. 1 сентября 2016 года Мурманскому морскому торговому порту исполнился 101 год.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в текущем году Мурманский морской торговый порт активизировался на Арктическом направлении. К грузам, предназначенным для строящегося порта Сабетта, в июне и начале июля 2016 года мурманские портовики добавили обработку судов направлением на Диксон и Хатангу.