Обнинск, Калужская область, 2 сентября, 2016, 12:49 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области. В новой лаборатории

Первый в России модуль учебно-демонстрационных лабораторий полного цикла «чистых помещений» по стандарту GMP (Good Manufactured Practice) Центра практического обучения работников фармацевтической промышленности открылся сегодня, 2 сентября, на базе Института атомной энергетики в городе Обнинск Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уникальный проект осуществили участники пилотного инновационного территориального кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области, который является единственным такого рода, реализованным в вузах.

На первом этапе проекта был установлен модуль с оборудованием, предназначенным для создания микроклимата «чистых помещений» по специальным параметрам: температура, беспыльность, влажность и освещенность в соответствии с классом чистоты D и международным стандартом GMP. От остальных помещений модуль отделяют герметичные стены, потолок и пол.

В этом году реализовали второй этап проекта, по завершении которого и была создана испытательная лаборатория «чистых помещений», оснащенная уникальным оборудованием, которое позволяет осуществлять подготовку специалистов высокого уровня. Также, реализация проекта направлена на создание инновационных фармацевтических препаратов .

На базе нового Центра ежегодно будут обучаться более 150 студентов профильных специальностей, а также проходить повышение квалификации и переподготовку порядка 50 сотрудников компаний калужского фармкластера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в составе калужского фармацевтического кластера 63 участника. В 2015 году были открыты 3 крупных фармпроизводства. 27 компаний начали разработку фармацевтической продукции с нуля. В фармкластере 70% — доля инновационных компаний. Среди них «Ниармедик-Фарма», «Берлин-Фарма», «АстраЗенека», «НовоНордиск». Задействованы исследования и научные разработки — радиологического научного центра, ФЭИ, филиал НИ ФХИ, калужского государственного университета, обнинского филиала НИЯУ «МИФИ». Иновационное ядро фармкласткера составляет «Парк активных молекул». 80% продукции кластера — готовые лекарственные средства, предприятиями фармкластера выпускается 60 наименований лекарственных средств. 30 новых проектов — в портфеле инновационных разработок калужских фармкомпаний. 10 препаратов выведены на стадию доклинических и клинических испытаний. По экспертным оценкам в ближайшие 3 года компании и организации Калужского фармацевтического кластера будут ежегодно выводить на российский рынок 2−3 новых лекарственных средства.