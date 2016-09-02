Великий Новгород, 2 сентября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. На раскопе «Нутный-IV» на улице Нутной в Великом Новгороде археологи нашли «детский совочек» XI века — лопатку, в уменьшенном размере повторяющую обычную деревянную лопату. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

PublicDomainPictures Детская лопатка

Несмотря на наступление сентября, работы археологов на раскопе продолжаются. По словам старшего научного сотрудника Центра по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника Михаила Петрова, на этом участке древнего Новгорода археологам нужно полностью завершить исследовательские работы в этом сезоне.

За последние две недели в западной части раскопа археологи достигли «материка» — поверхности, на которой построили свои дома первые жители этого участка. Исследователи полагают, что это произошло в середине XI столетия. Это предположение подтверждают найденные находки, среди которых — западноевропейские монеты второй половины XI века.

Всего за летний сезон здесь найдено около 2500 предметов, а также четыре берестяные грамоты. В целом за сезон на раскопах в Великом Новгороде археологи нашли 14 средневековых посланий на бересте.

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