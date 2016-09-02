Красногорск, 2 сентября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В ночь с 1 на 2 сентября в Московской области была зафиксирована самая низкая температура воздуха на всей территории Европейской России. «Эпицентром» похолодания стал город Черусти, расположенный в Шатурском районе области. Об этом сообщается на официальном сайте центра погоды «Фобос».

Алексей Саврасов. Лунная ночь на реке . 1889

По данным синоптиков, холодные воздушные массы стали проникать на территорию центральной и восточной части территории Европейской России минувшей ночью.

Самая низкая минимальная температура воздуха была отмечена в Московской области, в Черустях, где утром столбики термометров опустились до +1,4°.

«Причём, сегодня это самая низкая температура воздуха, зафиксированная на всей территории Европейской России!» — отметили в пресс-службе «Фобоса».

Как, в свою очередь, сообщает Гидрометцентр, в ближайшие выходные — 3 и 4 сентября в Московской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Температура ночью 7…12°, а днем по области — 16…21°. Ветер западной четверти 5−10 м/с.